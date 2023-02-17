انت الان تتابع خبر الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات جلسة، الخميس، مع استيعاب المستثمرين للبيانات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.



وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.25 بالمئة إلى 465 نقطة، فيما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.18 بالمئة مسجلاً 15533 نقطة، وزاد FTSE البريطاني بنحو 0.18 بالمئة مسجلاً 8012 نقطة، وفق ما أوردته شبكة (سي أن بي سي) الاقتصادية.



وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.89 بالمئة إلى 7366 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الجلسة عند عند 7387 نقطة.



وقادت أسهم البنوك مكاسب البورصة الأوروبية، إذ ارتفعت بنحو 2 بالمئة، وسط مكاسب سهم البنك التجاري الألماني الذي قفز بنحو 11.6 بالمئة بعدما كشف عن نتائج أعمال أفضل من التوقعات.