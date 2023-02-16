انت الان تتابع خبر والان مع التفاصيل الشركات المدرجة في بورصة عمان تسجل إرتفاعاً 87.7% والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حققت الشركات المدرجة في بورصة عمان أرباحا صافية بعد الضريبة بلغت 2.47 مليار دينار في العام الماضي بارتفاع 87.7% مقارنة مع عام 2021، وفق لتسجل أعلى مستوى قياسي على الإطلاق في سجلات البيانات المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمّان.



وأظهرت البيانات أن القطاعات الرئيسية الثلاثة في البورصة نمت أرباحها العام الماضي حيث سجل قطاع الصناعة صافي أرباح 1.36 ملياردينار بارتفاع 139.4% ،فيما سجل القطاع المالي صافي أرباح 835 مليون دينار بنسبة نمو 37.3% أما قطاع الخدمات فقد حقق صافي أرباح 277 مليون دينار بنسبة ارتفاع 96.4%، وذلك وفق ما نقلته المملكة.