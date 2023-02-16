انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 16 فبراير.. الطماطم بتفرح ست البيت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، الخميس الموافق 16 فبراير 2023 في الأسواق المحلية فيما تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيها إلى 5 جنيها، وسعر كيلو الخيار البلدي ما بين 4 إلى 6 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس تتراوح ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيها، وتكون تلك الأسعار مقارنة بأمس، وأسعار الخضروات منذ يومين.

كما سجل سعر البصل وتراوح ما بين 8 إلى 12 جنيها، وسعر كيلو الكوسة تراوح ما بين 5.5 إلى 7.5 جنيها، وسعر الجزر تراوح ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيها، وسعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيها إلى 5 جنيها، وسعر كيلو الخيار البلدي ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

وسعر كيلو الجوافة تراوح ما بين 6 إلى 12 جنيها، وسعر كيلو الرمان تراوح ما بين 8 إلى 16 جنيها، وسعر كيلو الفراولة تراوح ما بين 6 إلى 12 جنيها، أما سعر كيلو الكانتالوب تراوح ما بين 8 إلى 15 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 14 إلى 21 جنيها، وسعر كيلو الباذنجان ما بين 8.5 إلى 11.5 جنيها، وسعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 7.5 إلى 9.5 جنيها، وسعر كيلو الفلفل الحامي ما بين 6 إلى 9 جنيهات، وسعر الملوخية ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

فيما جاء سعر كيلو البرتقال البلدي ما بين 3 إلى 4.5 جنيها، وسعر كيلو اليوسفي تراوح ما بين 5 إلى 12 جنيها، وسعر كيلو الليمون البلدي تراوح ما بين 5 إلى 12 جنيها، وتراوح سعر كيلو التين البرشومي ما بين 7 إلى 15 جنيها.