سعر السمك اليوم الخميس 16 فبراير.. ارتفاع الكيلو مزعل الناس

سعر كيلو السمك البلطي اليوم

حيث سجلت أسعار المرجان جاءت ما بين 32 و60 جنيها، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتراوحت الكابوريا بين 70 و150 جنيها، وسعر الجمبري يبدأ من 150 إلى 450 جنيها

كما جاء سعر كيلو البلطي ما بين 60 و70 جنيها، وجاءت الكابوريا ما بين 24 و84 جنيها، وتراوحت سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 100 و125 جنيها

سعر السمك البلطي اليوم بسوق العبور

فيما جاءت أسعار السمك البلطي، ما بين 47 جنيها و57 جنيها للكيلو الواحد، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيها.

أسعار السمك اليوم

فيما جاء سعر كيلو الثعابين عند 90 و280 جنيها، وتراوح سعر كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيها، أما عن سعر كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيها

سعر السمك البوري اليوم

وبالنسبة لسعر كيلو سمك البوري، تراوح ما بين 100 و115 جنيها، وتراوح سعر كيلو سبيط، وكاليمارى، وسابيا ما بين 120 و220 جنيها، وسجل كيلو القاروص عند 160 جنيها