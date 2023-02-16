انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الخميس 16 فبراير.. الطن مش بيزعل حد منه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يواصل سعر السكر اليوم، الخميس الموافق 16 فبراير استقراره في الأسواق على خلفية الأيام الماضية، وذلك بالمقارنة بسعر السكر أمس، وسعر السكر منذ يومين، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 17900 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18200 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 18800 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيلو السكر اليوم في مصر

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 21 جنيها.

كيلو السكر في التموين اليوم

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

سعر طن السكر اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 21.42 سنت للرطل، بمقدار ارتفاع 0.04 سنت، وصعد عقد مايو 2023 بنسبة 0.25%؛ ليسجل 19.77 سنت للرطل أي بمقدار زيادة 0.05 سنت.

فيما انخفضت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، وانخفض عقد تداول شهر مايو 2023، ليصل إلى 565.40 دولار للطن، بمقدار تراجع 0.60 دولار، وهبط عقد تداول أغسطس 2023؛ ليسجل 548.70 دولار للطن، بانخفاض قدره 0.80 دولار، أي بنسبة 0.15%.