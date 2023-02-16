انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم الخميس 16 فبراير.. الكيلو مزعل ست الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس، الموافق 16 فبراير 2023 في الأسواق، حيث جاء سعر الكيلو ما بين 76 جنيها و78 جنيها، ويكون ذلك مقارنة لسعر الدواجن أمس، وسعر أعلاف الدواجن اليوم، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو، وتختلف حسب سعر المنطقة وحسب سعر التاجر أيضا.

أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم

فيما كشف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، عبد العزيز السيد، بأن تلك الأسعار تختلف حسب المنطقة وأيضا ما بين ومحل وأخر، وجاء سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 85 جنيها و88 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو البانية بين 170 جنيها و180 جنيها، أما أسعار الدواجن الساسو بلغت عند 76 جنيها، فيما جاءت أسعار الكتاكيت اليوم عند 23 جنيهات و28 جنيهات، وكيلو الأوراك 90 جنيها.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 82 جنيها و85 جنيها للكيلو، وتبدأ أسعار الرومي اليوم من 90 جنيها إلى 125 جنيها للكيلو في السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 55 جنيها و85 جنيها للكيلو.