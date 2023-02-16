انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم الخميس 16 فبراير.. عيار 21 وصل لكام النهاردة؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الذهب اليوم الخميس، الموافق 16 فبراير 2023 في سوق الصاغة، وذلك تزامنا مع تذبذب أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، فيما تختلف عن أسعار الذهب أمس، وعن أسعار الذهب أول أمس، كما تكون تلك الأسعار التالية غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري، وجاءت الأسعار في منتصف التعاملات اليومية على النحو التالي.

سعر الذهب اليوم في الصاغة