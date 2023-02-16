انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم الخميس 16 فبراير.. عيار 21 وصل لكام النهاردة؟ والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تباين سعر الذهب اليوم الخميس، الموافق 16 فبراير 2023 في سوق الصاغة، وذلك تزامنا مع تذبذب أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، فيما تختلف عن أسعار الذهب أمس، وعن أسعار الذهب أول أمس، كما تكون تلك الأسعار التالية غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري، وجاءت الأسعار في منتصف التعاملات اليومية على النحو التالي.
سعر الذهب اليوم في الصاغة
سعر الذهب عيار 24
سجل الجرام عند نحو 1937 جنيها
كم سعر الذهب اليوم عيار 21
سجل الجرام عند نحو 1695 جنيها
تحديث لحظي سعر الذهب
سعر الذهب عيار 18
سجل الجرام عند نحو 1452 جنيها
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل عند نحو 13560 جنيها فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارا.
أسعار الذهب تحديث لحظي
سعر كيلو الذهب عيار 24
سجل عند نحو 1937 جنيه اليوم، ويزن 1000 جرام.
سعر أوقية الذهب اليوم بالدولار عالميا
صعدت أسعار المعدن النفيس بحوالي 3.37 دولار، أي بنسبة 0.18%، ليصل إلى 1839.5 دولار للأونصة.