انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم الخميس 16 فبراير.. الدولار والدينار الكويتي بكام؟ والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الخميس، الموافق 16 فبراير 2023 في البنوك بأخر أيام لتعاملات الأسبوع الحالي، ويكون ذلك بالمقارنة بسعره يوم أمس، وسعره أول أمس، ويكون ذلك في البنك الأهلي المصري، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار الخاصة بسعر الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال السعودي، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي
أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي
سعر الدولار اليوم
سجل الدولار اليوم في البنك الأهلي عند سعر 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع
سعر اليورو اليوم
سجل اليورو اليوم في البنك الأهلي عند سعر 32.50 جنيه للشراء، 32.69 جنيه للبيع
أسعار العملات البنك الأهلي اليوم
سعر الجنيه الاسترليني اليوم
سجل الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي عند سعر 36.54 جنيه للشراء، 36.78 جنيه للبيع
أسعار العملات البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي اليوم
سجل الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي عند سعر 8.09 جنيه للشراء، و8.13 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي اليوم
سجل الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي عند سعر 96.03 جنيه للشراء، و 99.67 جنيه للبيع