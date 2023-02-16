أسعار العملات اليوم الخميس 16 فبراير.. الدولار والدينار الكويتي بكام؟

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار اليوم في البنك الأهلي عند سعر 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم

سجل اليورو اليوم في البنك الأهلي عند سعر 32.50 جنيه للشراء، 32.69 جنيه للبيع

أسعار العملات البنك الأهلي اليوم

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي عند سعر 36.54 جنيه للشراء، 36.78 جنيه للبيع

أسعار العملات البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم

سجل الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي عند سعر 8.09 جنيه للشراء، و8.13 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي عند سعر 96.03 جنيه للشراء، و 99.67 جنيه للبيع