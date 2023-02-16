أسعار مواد البناء اليوم الخميس 16 فبراير.. الحديد وصل لكام النهاردة

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء اليوم، الخميس الموافق 16 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك لسعري الحديد والأسمنت، فيما تكون تلك الأسعار تسليم أرض المصنع، وغير شاملة لتكلفة النقل والشحن، وتختلف من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى، وتختلف عن سعر مواد البناء أمس، والتي تختلف أيضا عن سعر مواد البناء أول أمس.
أسعار مواد البناء اليوم
فيما ثبت سعر طن السويس للصلب عند 26850 جنيه.
واستقر سعر الطن حديد العشري عند 23300 جنيه.
أسعار الحديد اليوم الخميس
كما ثبت سعر حديد بشاي عند 27360 جنيه.
وأيضا استقر سعر حديد المصريين عند 26850 جنيه.
وجاء سعر حديد العتال عند 23400 جنيه.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم
وسجل سعر حديد المراكبي عند 25500 جنيه.
وجاء سعر مصر للأسمنت لافارج عند 1860 جنيه.
وسجل سعر أسمنت وادي النيل عند 1860 جنيه.
كما سجل سعر الأسمنت المسلح عند 1930 جنيه.
سعر الأسمنت اليوم
فيما سجل سعر أسمنت النصر عند 1890 جنيه.
واستقر سعر أسمنت حلوان 45 عند 1920 جنيه.ثبت سعر أسمنت السويدي عند 1940 جنيه