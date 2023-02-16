انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الخميس 16 فبراير.. الجرام محير العرسان معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت سعر الفضة اليوم الخميس، الموافق 16 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة منذ يومين، وسعر الفضة أول الأسبوع، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم