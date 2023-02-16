انت الان تتابع خبر أسعار الزيت اليوم الخميس 16 فبراير.. الطن طالع بسرعة الصاروخ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الزيت اليوم، الخميس الموافق 16 فبراير 2023 في الأسواق ، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت أمس، وسعر الزيت أول أمس، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي

أسعار الزيت اليوم

زيت الذرة الخام سجل سعر طن زيت الذرة الخام عند مستوى 42000 جنيه زيت الذرة المكرر سجل سعر طن زيت الذرة المكرر عند مستوى 49000 جنيه. سعر الزيت اليوم زيت صويا مكرر سجل سعر طن زيت الصويا المكرر عند مستوى 59000 جنيه. زيت عباد الشمس المكرر سجل سعر طن زيت عباد الشمس المكرر عند مستوى 47000 جنيه. زيت الأولين سجل سعر طن زيت الأولين عند مستوى 56000 جنيه. سعر زجاجة الزيت اليوم في التموين جاء سعر زجاجة الزيت في التموين، عبوة 1 لتر عند مبلغ 25 جنيه، والتي يتم صرفها ضمن مقررات الدعم الشهري. سعر إزازة الزيت اليوم للمستهلك كما سجل سعر زيت هلا عباد حجم 750 مل عند 40 جنيها، وأيضا سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر عند 80 جنيها، فيما جاء سعر زيت سلايت ذرة حجم 750 مل عند 50 جنيها، وسجل سعر زيت قلية خليط حجم 700 مل عند 32 جنيها

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