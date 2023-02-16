انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 16 فبراير.. الطن طالع لفوق بسرعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الأرز الشعير اليوم، الخميس الموافق 16 فبراير 2023 بالأسواق لسعر لطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة ب الأسواق، مقارنة بسعر الأرز أمس، بسعر الأرز منتصف الأسبوع، كما ارتفع سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 15000 جنيه.

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 14700 جنيه.

أسعار الأرز اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 22400 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 21500 جنيه.

سعر الأرز اليوم في التموين

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيها، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 20 جنيها.

أسعار الأرز اليوم عالميا

هبطت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، وتراجع عقد مارس 2023، عند 17.535 دولارًا للقنطار، بمقدار تراجع 0.015 دولار، أي بنسبة 0.09%، وانخفض عقد مايو 2023، بنسبة 0.03%؛ ليسجل 17.825 دولارًا للقنطار، بانخفاض 0.005 دولار