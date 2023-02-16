انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الخميس 16 فبراير الطن يواصل ارتفاعه بقوة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم، الخميس الموافق 16 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف أول أمس، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر