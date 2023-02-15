551.8 مليون دولار الدخل السياحي للأردن بكانون الثاني

انت الان تتابع خبر551.8 مليون دولار الدخل السياحي للأردن بكانون الثاني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت أحدث البیانات الصادرة عن البنك المركزي عن ارتفاع الدخل السیاحي خلال شھر كانون الثاني من عام 2023 مقارنة مع الشھر المقابل من العام الماضي بمقدار 215.1 ملیون دینار أو ما نسبته 122.2%.



و جاء في البيات أن الدخل السياحي خلال كانون الثاني قد وصل لـ 391.2 ملیون دینار (551.8 ملیون دولار)، ليسجل اعلى مستوى له خلال شهر كانون الثاني على مدار السنوات الـ 10 الماضية، وليتجاوز مستواه المتحقق خلال نفس الشهر من عام 2020 (ما قبل الإغلاق) بنسبة 8.1%.



وجاء ذلك نتیجة ارتفاع عدد السیاح القادمین الى المملكة بنحو 292.4 ألف سائح مقارنة بذات الشھر من العام الماضي لیصل الى 504.0 ألف سائح.



وفي ذات الوقت، تشیر البیانات الى ارتفاع الإنفاق على السیاحة خارج المملكة خلال شھر كانون الثاني من عام 2023 بمقدار 54.9 ملیون دینار او ما نسبته 109.1% عن مستواه خلال ذات الشھر من العام الماضي لیصل الى 105.2 ملیون دینار (148.4 ملیون دولار) نتیجة ارتفاع عدد السیاح المغادرین الى الخارج بنسبة 96.4%.