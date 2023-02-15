انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الأربعاء 15 فبراير.. الطن يواصل ارتفاعه “يانهاار”والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر الذرة اليوم، الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، بسعر الذرة أول أمس، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.

سعر الذرة اليوم

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 15800 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 15800 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 14700 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 14900 جنيه.

أسعار الذرة اليوم عالميا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وهبط عقد مارس لتداول الذرة ليصل إلى 679.50 سنت لكل بوشل بمقدار تراجع 2.75 واحد، وانخفض عقد مايو لتداول الذرة بمقدار 3 سنتات، ليسجل 676.75 سنت لكل بوشل.

وعلى صعيد أخر، فقد استقر سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 13000 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 12750 جنيه.

سعر كيلو القمح اليوم

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 17 جنيه اليوم.

أسعار القمح اليوم عالميا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية؛ وانخفض عقد مارس لتداول القمح بمقدار 4.75 سنت، ليسجل العقد 781.25 سنت للبوشل، وهبط عقد مايو لتداول القمح؛ ليصل العقد الآجل إلى 792.25 سنت للبوشل، بهبوط 4.50 سنت.