انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 15 فبراير.. الطن مصمم يطلع لفوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يواصل سعر الأرز الشعير اليوم، الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023 ارتفاعه لسعر لطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة ب الأسواق، مقارنة بسعر الأرز أمس، بسعر الأرز منتصف الأسبوع، كما ارتفع سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير الآن 2023

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 14000 جنيه.

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 13700 جنيه.

ارتفاع أسعار الأرز اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 20800 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 20300 جنيه.

سعر الأرز اليوم في التموين

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيها، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 20 جنيها.

أسعار الأرز اليوم عالميا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، وهبط عقد مارس 2023، عند 17.660 دولار للقنطار، بمقدار تراجع 0.050 دولار، أي بنسبة 0.28%، وتراجع عقد مارس 2023، بنسبة 1.26%، ليسجل 17.960 دولار للقنطار.