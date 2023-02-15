انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الأربعاء 15 فبراير.. الكيلو بكام النهاردة؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر السكر اليوم، الأربعاء الموافق 15 فبراير في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر السكر أمس، وسعر السكر أول أمس، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 17900 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18200 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 18800 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيلو السكر في مصر

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 21 جنيها.

كيلو السكر بكام في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

سعر طن السكر اليوم عالميا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للسكر في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 21.43 سنت للرطل، وهبط عقد مايو 2023 بنسبة 0.80%، ليسجل 19.84 سنت للرطل، بمقدار تراجع 0.16 سنت.

فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، وانخفض عقد تداول شهر مارس 2023، ليصل إلى 567.30 دولار للطن، بمقدار انخفاض 2.40 دولار، أي بنسبة 0.42%، وهبط عقد تداول مايو 2023 ليسجل 549.40 دولار للطن، بانخفاض قدره 2.90 دولار.