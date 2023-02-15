انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 15 فبراير.. قفزة جديدة لسعر الطن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار الأعلاف اليوم، الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023 ارتفاعها في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف أول أمس، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر