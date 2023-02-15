انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء 15 فبراير.. توقعات بارتفاعه الفترة المقبلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تباين سعر قنطار القطن اليوم، الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023 على استقراره في الأسواق، ويكون ذلك بالمقارنة بأسعار القطن أول الأسبوع، وأسعار القطن نهاية الأسبوع الماضي، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار في العديد من المناطق، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر قنطار القطن اليوم

حيث سجل سعر قنطار القطن جيزة 96 عند حوالي 7750 جنيها، وسعر قنطار القطن جيزة 97 تراوح ما بين 6000 حتى 6700 جنيه، وسعر قنطار القطن جيزة 94 تراوح ما بين 5600 جنيه و6115 جنيها.

سعر القطن اليوم

كما سجل سعر قنطار القطن جيزة 92 وتراوح ما بين 5700 و6100 جنيه، بينما سجل سعر قنطار القطن جيزة 86 وتراوح ما بين 5750 و6550 جنيها، مع ارتفاع بتعاملات اليوم.

وتعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على زيادة تنافسيتها عالميا، وكشف التجار بأن ارتفاع بورصة القطن بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد، المرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي، كما إنه من المتوقع ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة.

أخبار القطن اليوم عاجل

فيما تختلف الأسعار حسب زيادة الطلب العالمي على القطن وكذلك صعوده في البورصة العالمية، وأيضا تختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، وزراعة قطن جيزة 97، ويختلف سعر القطن حسب جودته ونوعيته وسعره بين كل منطقة والأخرى.