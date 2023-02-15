انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الأربعاء 15 فبراير.. البلطي مصمم يزعل ست الكل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر السمك اليوم، الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023، في الأسواق المحلية، فيما تسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق لما صرح به السيد القصير، وزير الزراعة، كما نجحت أيضا مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتكون الأسعار مختلفة عن سعر السمك أمس، وسعر السمك أول أمس.

سعر السمك اليوم

حيث سجلت أسعار المرجان جاءت ما بين 32 و60 جنيها، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتراوحت الكابوريا بين 70 و150 جنيهاـ،وسعر الجمبري يبدأ من 150 إلى 450 جنيها،

سعر السمك البلطي اليوم

كما جاء سعر كيلو البلطي ما بين 55 و62 جنيها، وجاءت الكابوريا ما بين 24 و84 جنيها، وتراوحت سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 100 و125 جنيها

سعر السمك البوري اليوم

وبالنسبة لسعر كيلو سمك البوري، تراوح ما بين 100 و115 جنيها، وتراوح سعر كيلو سبيط، وكاليمارى، وسابيا ما بين 120 و220 جنيها، وسجل كيلو القاروص عند 160 جنيها

أسعار السمك اليوم

فيما جاء سعر كيلو الثعابين عند 50 و250 جنيها، وتراوح سعر كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيها، أما عن سعر كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيها