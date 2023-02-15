انت الان تتابع خبر تراجع بأسعار الذهب عالمياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إنخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار بعدما أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في أمريكا الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ أواخر 2021 مما زاد مخاوف المستثمرين من استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" في تشديد السياسة النقدية.



وكان أسعار الذهب قد تراجعت في السوق الفورية 0.5 في المائة إلى 1845.96 دولار للأوقية "الأونصة" الساعة (06:00) بتوقيت جرينتش، بعدما هوت لأدنى مستوياتها منذ أوائل يناير أمس، وخسرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 في المائة إلى 1856.60 دولار، ويثني ارتفاع أسعار الفائدة المستثمرين عن وضع أموالهم في أصول لا تدر عائدا مثل الذهب.



وقال مات سيمسون، محلل الأسواق لدى سيتي إندكس، "من المرجح أن يؤثر أي تشديد آخر للسياسة النقدية على الذهب في المستقبل المنظور"، وأضاف "لكن مع تباطؤ الزخم النزولي بالسوق وإغلاق الذهب مستقرا أمس، بالرغم من ارتفاع التضخم ربما يواجه المسار نقاط مقاومة أقل ويتجه إلى ارتفاع طفيف عن المستويات الحالية".



وزاد مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا 0.5 في المائة الشهر الماضي تماشيا مع التوقعات، وفي 12 شهرا حتى يناير، ارتفع المؤشر 6.4 في المائة وهي أقل زيادة منذ أكتوبر 2021 لكنها أعلى قليلا مما كان متوقعا، وقال مسؤولون في المركزي الأمريكي أمس إن البنك يحتاج للاستمرار في زيادة أسعار الفائدة تدريجيا للتغلب على التضخم، وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



وتراجعت أسعار الفضة في السوق الفورية 0.5 في المائة إلى 21.74 دولار للأوقية وخسر البلاتين 0.4 في المائة مسجلا 927.06 دولار وانخفض البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1493.76 دولار بعدما سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس 2019 في الجلسة الماضية