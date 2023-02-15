انت الان تتابع خبر هبوط بأسعار النفط عالمياً الأربعاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إنخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء بعد انخفاضها بأكثر من دولار للبرميل في الجلسة السابقة، إذ أشارت بيانات بالقطاع إلى زيادة أكبر من المتوقع بكثير في مخزونات الخام الأمريكية.



وكما جاء في "رويترز"، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا إلى 85.38 دولار للبرميل بحلول الساعة (01:11) بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 78.87 دولار.



في حين كانت مخزونات الخام الأمريكية قد إرتفعت بنحو 10.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العشار من فبراير، بحسب مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. وهذه زيادة أكبر بكثير من 1.2 مليون برميل توقعها المحللين، مما يشير على الأرجح إلى انخفاض في الطلب على الوقود.



وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 846 ألف برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.7 مليون برميل. ومن المقرر صدور تقديرات المخزونات الحكومية الرسمية الساعة (03:30) بتوقيت جرينتش اليوم.