انت الان تتابع خبر أسعار الفضة اليوم الأربعاء 15 فبراير.. الجرام مزغلل عين العرسان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار الفضة اليوم الأربعاء، الموافق 15 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة أول أمس، وسعر الفضة أول الأسبوع، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الفضة اليوم