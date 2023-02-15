سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 فبراير.. عيار 21 نزل لتحت “افرحوا ياعرسان”

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب اليوم الأربعاء، الموافق 15 فبراير 2023 في سوق الصاغة، وذلك تزامنا مع تذبذب أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، فيما تختلف عن أسعار الذهب أمس، وعن أسعار الذهب أول أمس، كما تكون تلك الأسعار التالية غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري، وجاءت الأسعار في منتصف التعاملات اليومية على النحو التالي.
سعر الذهب اليوم
سجل عند نحو 1945 جنيها
كم سعر الذهب اليوم عيار 21
سجل عند نحو 1700 جنيها
تحديث لحظي سعر الذهب
سعر الذهب عيار 18
سجل عند نحو 1456 جنيها
سعر الذهب بكام النهاردة
سعر أوقية الذهب عيار 24
سجل عند نحو 60295 جنيها، وتزن الأوقية نحو 31 جرام من العيار 24
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل عند نحو 13600 جنيها فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارا.
أسعار الذهب اليوم
سعر كيلو الذهب عيار 24
سجل عند نحو 1.945 مليون جنيه اليوم، ويزن 1000 جرام.
سعر أونصة الذهب عالميا
سعر أوقية الذهب
سجل عند نحو 1847 دولار أمريكي للأوقية الذهبية بتعاملات اليوم.