انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 15 فبراير.. كيلو البلدي مجنن الناس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء، الموافق 15 فبراير 2023 في الأسواق، حيث جاء سعر الكيلو ما بين 76 جنيها و77 جنيها، ويكون ذلك مقارنة لسعر الدواجن أمس، وسعر الدواجن أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو، وتختلف حسب سعر المنطقة وحسب سعر التاجر أيضا.

أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم

فيما كشف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، عبد العزيز السيد، بأن تلك الأسعار تختلف حسب المنطقة وأيضا ما بين ومحل وأخر، وجاء سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 85 جنيها و88 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو البانية بين 170 جنيها و180 جنيها، أما أسعار الدواجن الساسو بلغت عند 85 جنيها، فيما جاءت أسعار الكتاكيت اليوم عند 20 جنيهات و25 جنيهات، وذلك حسب بيان شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 82 جنيها و85 جنيها للكيلو، وتبدأ أسعار الرومي اليوم من 90 جنيها إلى 125 جنيها للكيلو في السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 55 جنيها و85 جنيها للكيلو.