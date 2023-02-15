أسعار العملات اليوم الأربعاء 15 فبراير.. الدولار بكام بالبنك الأهلي

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء، الموافق 15 فبراير 2023 في البنوك المصرية، ويكون ذلك بالمقارنة بسعره يوم أمس، وسعره أول أمس، وذلك في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر وسنتعرف الآن على تلك الأسعار الخاصة بسعر الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال السعودي، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي
أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي
سجل الدولار اليوم في البنك الأهلي عند سعر 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع
سعر اليورو اليوم
سجل اليورو اليوم في البنك الأهلي عند سعر 32.55 جنيه للشراء، 32.79 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني اليوم
سجل الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي عند سعر 36.76 جنيه للشراء، 36.17 جنيه للبيع
أسعار العملات البنك الأهلي
سعر الريال السعودي اليوم
سجل الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي عند سعر 8.09 جنيه للشراء، و8.13 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي اليوم
سجل الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي عند سعر 96.08 جنيه للشراء، و 99.72 جنيه للبيع