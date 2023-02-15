انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم الأربعاء 15 فبراير.. الدولار بكام بالبنك الأهلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء، الموافق 15 فبراير 2023 في البنوك المصرية، ويكون ذلك بالمقارنة بسعره يوم أمس، وسعره أول أمس، وذلك في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر وسنتعرف الآن على تلك الأسعار الخاصة بسعر الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال السعودي، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي