انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 15 فبراير.. كيلو البتلو وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ثبتت أسعار اللحوم اليوم، الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023 في الأسواق، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وأسعار اللحوم نهاية الأسبوع، كما تختلف تلك الأسعار التالية وتكون حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وجاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم