انت الان تتابع خبر معدل التضخم في هذه الدولة ارتفع إلى 100% والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع معدل التضخم السنوي في الأرجنتين في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد إلى 8ر98 بالمئة.



وبحسب وكالة "بلومبرغ نيوز"، أعلنت هيئة الإحصاء "إينديك" الليلة الماضية، أن الأسعار في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية ارتفعت من كانون الأول إلى كانون الثاني الماضيين بنسبة 6 بالمئة.



ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية من تضخم جهاز الدولة وتضاؤل الإنتاجية في قطاع الصناعة.



وتواصل العملة المحلية بيزو التراجع أمام الدولار الأميركي، كما يواصل جبل الديون تناميه بشكل مستمر.



وتوجد عوامل إضافية أدت إلى تأجيج التضخم في الأرجنتين منها الوضع العالمي كالعمليات الروسية في أوكرانيا والاضطرابات في سلاسل التوريد.--(بترا)