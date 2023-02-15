انت الان تتابع خبر انخفاض أسعار الذهب في الأردن .. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب في الأردن ، الأربعاء ، نصف دينار للغرام الواحد ، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط ، الأكثر طلبا بين الأردنيين، 37.5 دينار، و35.9 دينار للشراء.



فيما بلغ سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 44 دينارا، والشراء عند 41.3 دينار ، وبلغ سعر بيع الغرام من عيار 18 قيراط 33.5 دينارا، و3.5 دينارا للشراء.