انت الان تتابع خبر شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الفتى محمود ماجد العايدي (17 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت المخيم فجرا وانتشرت في كافة أرجائه، وحاصرت منزل أحد المواطنين.



ودارت مواجهات بين الشباب وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي، ما أدى لاصابة الشاب العايدي برصاصة في رأسه نقل للمستشفى وأعلن في وقت لاحق عن استشهاده.



وباستشهاد الفتى العايدي، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 48 شهيدا (4 شهداء برصاص المستوطنين)، بينهم 10 أطفال وسيدة مسنّة، وأسير في سجون الاحتلال، وفق ما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.