انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الثلاثاء 14 فبراير.. الطن يواصل ارتفاعه ومزعل الناس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل سعر الذرة اليوم، الثلاثاء الموافق 14 فبراير ارتفاعها 2023 في الأسواق المحلية، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، بسعر الذرة أول الأسبوع، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 15100 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 15100 جنيه.

أسعار الذرة الصفراء اليوم

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 14300 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 14600 جنيه.

أسعار الذرة اليوم عالميا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وهبط عقد مارس لتداول الذرة ليصل إلى 684 سنتًا لكل بوشل بمقدار تراجع سنت واحد، وانخفض عقد مايو لتداول الذرة بمقدار 1.25 سنت، ليسجل 681 سنت لكل بوشل.

وعلى صعيد أخر، فقد ارتفع سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 13000 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 12750 جنيه.

سعر كيلو القمح اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 17 جنيه اليوم.

أسعار القمح اليوم عالميا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية، وهبط عقد مارس لتداول القمح بمقدار 2.75 سنت، ليسجل العقد 789.25 سنت للبوشل، وتراجع عقد مايو لتداول القمح؛ ليصل العقد الآجل إلى 799.50 سنت للبوشل، بهبوط 1.25 سنت.