انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الثلاثاء 14 فبراير.. الكيلو في التموين بكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر السكر اليوم، الثلاثاء الموافق 14 فبراير في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر السكر أمس، وسعر السكر نهاية الأسبوع، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 17900 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18200 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 18800 جنيه لسعر الطن الواحد.

كيلو السكر بكام اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 21 جنيها.

سعر كيس السكر اليوم في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

سعر طن السكر اليوم عالميا

ارتفع أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، سجل عقد مارس 2023 نحو 21.35 سنت للرطل، وارتفع عقد مايو 2023 بنسبة 0.71%، ليسجل 19.82 سنت للرطل، بمقدار زيادة 0.14 سنت.

وارتفعت العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، وصعد عقد تداول شهر مارس 2023، ليصل إلى 565 دولارًا للطن، بمقدار ارتفاع 6 دولارات، أي بنسبة 1.07%، وارتفع عقد تداول مايو 2023 ليسجل 547.30 دولار للطن، بصعود قدره 3.70 دولار.