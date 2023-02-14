سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 14 فبراير.. طالع لفوق بسرعة الصاروخ

سعر الأرز الشعير الآن

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 13800 جنيه.

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 13400 جنيه.

أسعار الأرز اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 20300 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 19800 جنيه.

سعر الأرز اليوم في التموين

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيها، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 20 جنيها.

أسعار الأرز اليوم عالميا

تباينت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، وانخفض عقد مارس 2023، بمقدار 0.050 دولار، ليصل إلى 17.860 دولار للقنطار، واستقر عقد مايو 2023، ليسجل 18.190 دولار للقنطار.