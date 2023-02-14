انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 14 فبراير.. الطن يرتفع ويزعل التجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم، الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف نهاية الأسبوع، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم