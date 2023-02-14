انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الثلاثاء 14 فبراير.. الطن شوية فوق وشوية تحت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تذبذب سعر الزيت اليوم، الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت أمس، وسعر الزيت نهاية الأسبوع، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم