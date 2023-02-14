انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء.. زادت عن 100 جنيه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 14 فبراير 2023، استقرارًا ملحوظًا، لكنه في الوقت نفسه، يقف السعر عند مستوى قياسي وتاريخي، يزيد عن السعر الطبيعي أكثر من 40 جنيهًا في الكرتونة الواحدة، التي تسع 30 بيضة، فوصلت سعر البيضة الواحدة إلى أكثر من 4 جنيهات، في حين أن سعرها الطبيعي لا يتعد الجنيهين.
سعر كرتونة البيض اليوم
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، لقرائه سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 في مصر، بالأسواق المختلفة، جملة وللمستهلك:
سعر كرتونة البيض اليوم جملة
- شهد سعر كرتونة البيض، في سوق الجملة اليوم الثلاثاء 14 فبراير، استقرارا وتباينا، إذ سجلت من 80 جنيها إلى 90 في الجملة وتزيد من 5 إلى 15 جنيهًا للمستهلك.
سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك
- سجلت كرتونة البيض الأحمر سعر من 90 إلى 100 جنيه للمستهلك.
- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة نحو 85 جنيهًا.
- سجل صباح اليوم البيض في التموين نحو 75 إلى 85 جنيها للمستهلك.
سعر البيض الأبيض اليوم
- شهدت كرتونة البيض الأبيض صباح اليوم نحو 75 إلى 85 جنيهًا في المزرعة، ومن 85 إلى 95 جنيها للمستهلك.
سعر كرتونة البيض البلدي
- سجلت كرتونة البيض البلدي، نحو 80 جنيهًا إلى 95 جنيها في المزرعة.
- سجلت الكرتونة للمستهلك نحو 97 إلى 110 جنيهات.