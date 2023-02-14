انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء.. زادت عن 100 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 14 فبراير 2023، استقرارًا ملحوظًا، لكنه في الوقت نفسه، يقف السعر عند مستوى قياسي وتاريخي، يزيد عن السعر الطبيعي أكثر من 40 جنيهًا في الكرتونة الواحدة، التي تسع 30 بيضة، فوصلت سعر البيضة الواحدة إلى أكثر من 4 جنيهات، في حين أن سعرها الطبيعي لا يتعد الجنيهين.

سعر كرتونة البيض اليوم