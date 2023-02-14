انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر.. طايح في الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدينار الكويتي اليوم، في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، أمام الجنيه المصري، لتسجل العملة الكويتية في البنوك والمصارف المصرية، تباينًا، وتقترب من الوصل إلى 100 جنيه لكل واحد دينار كويتي.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، مقابل الجنيه المصري، في البنوك والمصارف المصرية:

سجل سعر الدينار الكويتي، استقرارا بشكل طفيف أمام الجنيه المصري، في البنوك والمصارف العاملة في مصر، وعلى هذا زادت عملية الاستقرار في الصرف، ما زاد من تراجع سعر العملة الكويتية في السوق الموازية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي مع بداية التداول الصباحي في البنك المركزي ليسجل نحو 99.73 جنيه للشراء، وسعر 99.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

شهد الدينار الكويتي في بنك مصر، استقرار ليسجل نحو 99.75 جنيه للشراء، عند نحو 99.97 جنيه للبيع.

تباين سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، نحو 99.65 جنيه للشراء، وسعر 99.75 جنيه للبيع.

تباين سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، نحو 99.75 جنيه للشراء، عند نحو 99.97 جنيه للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدُّوَليّ، نحو 99.65 جنيه للشراء، وسعر 99.75 جنيه للبيع.

استقر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، عند نحو 99.65 جنيه للشراء، وسعر 99.75 جنيه للبيع.

شهد الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 99.65 جنيه للشراء، وسعر 99.75 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في المصرف المتحد، نحو 99.65 جنيه للشراء، وسعر 99.75 جنيه للبيع.