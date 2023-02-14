أسعار العملات اليوم 14 فبراير 2023.. “محدش عارف حاجة”

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار العملات اليوم بمختلفها سواء العربية أو الأجنبية، استقرارها مع بداية التعاملات الصباحية 14فبراير 2023، فسجلت أسعار العملات أمام العملة المصرية، ثباتا، في ظل توابع قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة.
أسعار العملات اليوم
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
شهد نحو 30.15 للشراء، و30.25 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم
شهد نحو 32.65 للشراء، و32.83 للبيع.
سعر الدولار الأسترالي الآن
شهد نحو 20.72 للشراء، و20.87 للبيع.
سعر الفرنك السويسري اليوم
شهد نحو 32.60 للشراء، و 32.80 للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني
شهد نحو 36.60 للشراء، و37.70 للبيع.
سعر الين الياباني الآن
شهد نحو 22.60 للشراء، و22.81 للبيع
سعر الكرونا السويدي
شهد نحو 2.96 للشراء، و2.98للبيع
أسعار العملات العربية
سعر الدرهم الإماراتي
شهد نحو 8.24 للشراء، و8.26 للبيع.
سعر الدينار الكويتي
شهد نحو 94.79 للشراء و98.38 للبيع.
سعر الدينار الأردني
شهد نحو 41.71 للشراء، و42.37 للبيع.
سعر الريال القطري الآن
شهد نحو 7.76 للشراء، و 8.32 للبيع.
سعر الريال السعودي
شهد نحو 7.94 للشراء، و 7.99 للبيع.
سعر الريال العماني
شهد نحو 76.11 للشراء و77.92 للبيع.
سعر الدينار البحريني
شهد نحو 77.36 للشراء، و79.67 للبيع