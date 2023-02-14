انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم 14 فبراير 2023.. “محدش عارف حاجة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار العملات اليوم بمختلفها سواء العربية أو الأجنبية، استقرارها مع بداية التعاملات الصباحية 14فبراير 2023، فسجلت أسعار العملات أمام العملة المصرية، ثباتا، في ظل توابع قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة.

أسعار العملات اليوم