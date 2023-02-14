انت الان تتابع خبر أسعار الخضار اليوم الثلاثاء.. الفاكهة بتنادي حبايبها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضار اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 استقرارًا كبيرًا مع بداية التعاملات في الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية، وتباينت الأسعار بشكل كبير للغاية في أسعار الفاكهة التي ثبتت على نفس أسعار أمس، لتبدأ تعاملات اليوم في سوق الجملة استقرارًا مقارنة بـ سعر الخضار والفاكهة أمس.

أسعار الخضار بالجملة

يستعرض في السطور التالية “دوت الخليج”، لقرائه، أسعار الخضار اليوم والفاكهة بمصر اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، في الأسواق المحلية:

سجلت أسعار الخضار في سوق الجملة تباين جديد وثبات على سعر أمس دون أي تحرك، وسط تزايد حركة البيع والشراء مع بداية التداول الصباحي اليوم الثلاثاء إذ بلغت كالتالي:

سجل كيلو الخِيار سعر من 6 إلى 10 جنيهات، وكيلو الفلفل البلدي الحار وصل إلى سعر ما بين 6 و8 جنيهات.

استقرت أسعار الملوخية، نحو 3 إلى 5 جنيهات، والفاصوليا نحو 12 إلى20 جنيهًا، و كيلو الفلفل الرومي نحو 5 و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو البصل ارتفاعا إلى 6 جنيهات وكيلو البامية من 15 جنيها للكيلو، وسجل كيلو الباذنجان نحو 4 و6 جنيهات، وكيلو الطماطم نحو 4 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

في الوقت نفسه، ثبتت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، في غالبية الأصناف مقارنة بأمس، لتسجل مالتالي: