انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء.. المعتمرين مبسوطين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، صباح الثلاثاء 14 فبراير 2023، دون أي تحرك جديد، مقارنة بأسعار الصرف أمس، في البنوك والمصارف العاملة في السوق المصري.

سعر الريال السعودي بالمصري

في السطور التالية، يستعرض “دوت الخليج”، لقرائه ومتابعيه، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، صباح اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 في البنوك والمصارف العاملة بالسوق المصري.

سجل سعر الريال السعودي، مع بداية التداول الصباحي اليوم الثلاثاء استقرارًا أمام العملة المصرية، في ظل اضطراب أسعار العملات العربية والأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدُّوَليّ CIB سجل نحو 8.92 جنيه للشراء، و8.98 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر، سجل نحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سجل نحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 8.79 جنيه للشراء، و8.85 جنيه للبيع.