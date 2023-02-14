انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14 فبراير.. أعملي أحلى أكلة بعيد الحب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار اللحوم اليوم، الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023 استقراها في الأسواق المحلية خلال التعاملات اليومية، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وأسعار اللحوم نهاية الأسبوع، كما تختلف تلك الأسعار التالية وتكون حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وجاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم