انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء في مصر.. البانيه ولع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء تباين جديد، دون تراجع كما يأمل غالبية المواطنين، الذين يترقبون تراجع الأسعار يومًا بعد يوم، إلا أن الدواجن تخيب ظنهم، حيث بدأ التداول اليوم على نفس أسعار أمس الإثنين.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

في السطور التالية، يستعرض”دوت الخليج”، لقرائه، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات:

حافظت أسعار الدواجن اليوم في مصر اليوم، على الارتفاع والمستوى التاريخي التي وصلت إليه، بعد أن زادت جميع الأنواع ما بين 3 إلى 7 جنيهات في الكيلو الواحد صباح أمس، لتصل الفرخة إلى سعر تاريخي مقارنة بنهاية العام الماضي.

سعر البانيه اليوم

واصل كيلو البانية اليوم ارتفاعه، فسجل 137.5 إلى 180 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

كيلو البلدي وصل إلى 75 جنيهًا في المزرعة، وسجل في السوق من 77 جنيها إلى 95 جنيها.

أسعار الفراخ الساسو

زاد ليسجل 75 جنيهًا في المزرعة، وأمام المستهلك من 80 جنيهًا حتى 95 جنيها.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

شهد في المزرعة 70 جنيها، وللمستهلك من 75 إلى 90 جنيها.

سجلت الفراخ الأمهات ما بين 50 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

بورصة الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض ليبدأ من30 جنيها في المزرعة.

سجل سعر الكتكوت الساسو صباح اليوم لتسجل ما بين 25 حتى 35 جنيها.