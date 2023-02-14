انت الان تتابع خبر البلطي بكام؟.. أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء في مصر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الأسماك اليوم، حالة من التذبذب والاضطراب مع بداية التداول في الأسواق، وبدء المزاد العلني بسوق العبور اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، بعد زيادة بعض الأصناف الشعبية، وانخفاض البعض الآخر، مقارنة بـ أسعار الأسماك أمس.

سعر السمك البوري اليوم

شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، حالة من التذبذب، ما بين ارتفاع بعض الأصناف وانخفاض البعض، مقارنة بأسعار أمسِ في سوق الجملة، وللمستهلك.

سجل سعر كيلو البوري بين 65 و85 جنيهًا.

سعر السمك البلطي اليوم في سوق العبور

يبدأ الحجم الصغير من20 جنيها إلى 25 جنيها، والسمك المتوسط يبدأ من 45 جنيهًا، والحجم الكبير من 51 إلى 80 جنيهًا للمستهلك.

سعر سمك الدنيس

استقر كيلو الدنيس عند 120 إلى 200 جنيه.

سعر كرتونة السمك المجمد

استقرت أسعار الأسماك المجمدة، عند 40 جنيهًا للكيلو جملة، و50 إلى 80 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الجمبري اليوم

سجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 60 و140 جنيهًا، والحجم الكبير من 160إلى 500 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر كيلو السمك البلطي المشوي

حافظ كيلو السمك المشوي على سعره من 60 إلى 100 جنيه.

سعر سمك الهامور في مصر

ثبت على سعر 170 جنيها، ويزيد حسب الحجم.

أسعار الأسماك اليوم في مصر

سجل سعر كيلو الفيليه البلطي صباح اليوم بين 30 و170 جنيهًا.

انخفض سعر كيلو المكرونة السويسي صباح اليوم ليسجل 60 جنيهًا و100 جنيه.

انخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليسجل بين 110 جنيهات و220 جنيها.

سجل سعر كيلو الكابوريا بين 25 و85 جنيهًا.