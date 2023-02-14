سعر الدولار اليوم تحديث يومي لايف الثلاثاء.. عالي محدش قادره

سعر الدولار اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل سعر الدولار اليوم في مصر، أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي الثلاثاء 14فبراير 2023:

سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر اليوم، حسب المواقع الرسمية للبنوك في مصر خلال البيع والشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

– استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 30.48 جنيه للشراء، و30.58 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

– سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي نحو 30.4 جنيه للشراء، و30.5 جنيه للبيع.

– سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر اليوم نحو 30.4 جنيه للشراء، و30.5 جنيه للبيع.

– سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس اليوم، نحو 30.5 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع.

– سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، نحو 30.5 جنيه بالنسبة لعمليات الشراء، و30.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار تحديث يومي لايف

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.5 للشراء، و 30.6 جنيه للبيع.

– سجل الدولار اليوم في البنك التجاري الدُّوَليّ نحو 30.5 جنيه للشراء، و30.6 للبيع.

– سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد نحو 30.5 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع.