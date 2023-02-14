انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.. وسع لعيار 21 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، تراجعها لليوم الثالث على التوالي، لتكون هذه المدة جيدة في الشراء بالنسبة للمقبلين على الزواج والمخطوبين، بسبب تراجع سعر المعدن الأصفر بشكل كبير عن أول العام الحالي، وبعد ثبات الفائدة من البنك المركزي وأصبح تراجع الذهب مستمرًا، حيث انخفض الجرام اليوم 5 جنيهات، مقارنة بـ أسعار الذهب أمس.

أسعار الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم، في بداية اليوم الثلاثاء 14فبراير 2023، تراجعًا جديدًا مقارنة بسعر أمسِ، إذ شهد جرام الذهب عيار 21 الأشهر والأكثر مبيعا في مصر تراجعا بقيمة 5 جنيهات.

انخفض سعر الذهب عيار 24 ليسجل 1949 جنيهًا.

انخفض سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 1137 جنيهًا.

انخفض سعر الذهب عيار 22، نحو 1790 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر عيار 21 بالمصنعية

سجل 1705 جنيهات دون المصنعية، ويضاف إليه المصنعية التي تبلغ قيمتها ما بين 50 إلى 150 جنيهًا، تختلف من مكان لمكان ومحل صاغة لآخر.

سعر الذهب عيار 18

انخفض جرام الذهب عيار 18 اليوم ليسجل قيمة 1461 جنيهًا.

سعر الأونصة

انخفضت الأونصة اليوم نحو 60601 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 13640 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

انخفضت أسعار الذهب عالميا، وسجلت الأوقية بسعر 1930 دولارًا.