انت الان تتابع خبر أول طائرة سعودية تهبط في حلب من سنوات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصلت اليوم الثلاثاء، طائرة سعودية إلى مطار حلب الدولي تحمل 35 طنا من المساعدات الغذائية، لإغاثة المتضررين من الزلزال.

وقال مدير الطيران المدني السوري باسم منصور إن "طائرة المساعدات السعودية التي وصلت إلى مطار حلب الدولي هي أول طائرة سعودية تهبط في سوريا منذ عام 2011، حيث لا جسور جوية مباشرة بين سوريا والسعودية منذ سنوات لا من مطار الرياض ولا مطار جدة"، مذكرا أن "لا حركة جوية بين البلدين ولا عبور للطائرات السعودية فوق الأجواء السورية بينما تعبر الطائرات السورية فوق الأجواء السعودية".



وكان مدير الطيران المدني السوري باسم منصور، أعلن يوم أمس منح إذن لهبوط طيران قادم من السعودية سينقل مساعدات إنسانية، مشيرا إلى أن هناك رحلات عدة ستصل خلال الأيام القادمة.



وأوضح أن "مواعيد وصول الرحلات القادمة من السعودية غير ثابتة، وحتى الآن لم تحدد المطارات التي ستهبط فيها".