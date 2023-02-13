انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم الاثنين 13 فبراير.. ياتري وصل لكام النهاردة؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تذبذب سعر قنطار القطن اليوم، الاثنين الموافق 13 فبراير 2023، ويكون ذلك بالمقارنة بأسعار القطن أول أمس، وأسعار القطن منذ يومين، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وجاء ذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار في العديد من المناطق بالمحافظات، والتي جاءت على النحو التالي.

مزاد القطن اليوم

وسجل القنطار في محافظة كفر الشيخ عند 7490 جنيها لصنف جيزة 96، وسجل عند 5615 جنيها لصنف جيزة 97، فيما جاء سعره في آخر مزاد لصنف جيزة 94 بمحافظة الغربية، ما بين 5710 إلى 5835 جنيها.

أما عن سعر قنطار قطن جيزة 97 سجل بمحافظة المنوفية، فقد سجل 5528 جنيها للقنطار الواحد، وسعر قنطار جيزة 95 قد سجل بالصعيد في آخر مزاد بين 6000 إلى 6100 جنيه في محافظة أسيوط.

بورصة القطن اليوم

فيما تعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على زيادة تنافسيتها عالميا، وكشف التجار بأن ارتفاع القطن بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد، المرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي، كما إنه من المتوقع ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة.

أخبار القطن اليوم عاجل الآن

كما تختلف الأسعار حسب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية، وأيضا تختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، وزراعة قطن جيزة 97، ويختلف سعر القطن حسب جودته ونوعيته وسعره بين كل منطقة والأخرى.