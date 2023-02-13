انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الاثنين 13 فبراير.. الطن مصمم يزعل الناس منه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر الذرة اليوم، الاثنين الموافق 13 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، بسعر الذرة أول أمس فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 14850 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 14850 جنيه.

أسعار الذرة الصفراء اليوم

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 14100 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 14300 جنيه.

أسعار الذرة اليوم عالميا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، ونزل عقد مارس لتداول الذرة ليصل إلى 679.75 سنت لكل بوشل بمقدار تراجع سنت واحد، أي بنسبة 0.15%، وتراجع عقد مايو لتداول الذرة بمقدار سنت، ليسجل 677.25 سنت لكل بوشل.

وعلى صعيد أخر، فقد تباين سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 12900 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 12700 جنيه.

سعر كيلو القمح اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 17 جنيه اليوم.

أسعار القمح اليوم عالميا

تباينت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية؛ وزاد عقد مارس لتداول القمح بمقدار 0.75 سنت، ليسجل العقد 786.75 سنت للبوشل، وثبت عقد مايو لتداول القمح؛ ليصل العقد الآجل إلى 795.75 سنت للبوشل،