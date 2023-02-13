انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الاثنين 13 فبراير.. الكيلو وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الأرز الشعير اليوم، الاثنين الموافق 13 فبراير 2023 للطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة في الأسواق، مقارنة بسعر الأرز نهاية الأسبوع، بسعر الأرز منتصف الأسبوع، كما تباين أيضا سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 13300 جنيه.

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 12900 جنيه.

أسعار الأرز اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 19100 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 18500 جنيه.

سعر الأرز اليوم في التموين

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيها، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 20 جنيها.

أسعار الأرز اليوم عالميا

تباينت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، وزاد عقد مارس 2023، بمقدار 0.060 دولار، ليصل إلى 18.145 دولار للقنطار، وهبط عقد مايو 2023 بمقدار 0.040 دولار، ليسجل 18.365 دولار للقنطار، أي بنسبة 0.22%.