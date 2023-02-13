انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الاثنين 13 فبراير.. الكيلو بكام للمستهلك النهاردة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر السكر اليوم، الاثنين الموافق 13 فبراير في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر السكر منذ يومين، وسعر السكر نهاية الأسبوع، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 17800 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18200 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 18800 جنيه لسعر الطن الواحد.

كيلو السكر بكام اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 21 جنيها.

سعر كيس السكر اليوم في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

أسعار السكر اليوم عالميا

هبطت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 21.51 سنت للرطل، وانخفض عقد مايو 2023 بنسبة 0.50%، ليسجل 19.94 سنت للرطل، بمقدار تراجع 0.10 سنت.

فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، و انخفض عقد تداول شهر مارس 2023، ليصل إلى 563.60 دولار للطن، بمقدار انخفاض 3.30 دولار، أي بنسبة 0.58%، وتراجع عقد تداول مايو 2023 ليسجل 547.30 دولار للطن، بانخفاض قدره 3.10 دولار.